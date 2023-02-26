«Я бы простила. И ушла»: Анна Хилькевич честно об отношении к изменам
Анна Хилькевич: простить измену смогу только после расставания с предателем
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
Актриса объяснила, что для нее самое важное в любви и почему мужчину-предателя невозможно оставить рядом.
Российская актриса театра и кино Анна Хилькевич смогла бы простить измену, но жить дальше с человеком не стала бы. Девушка опубликовала историю в Instagram*, в которой ответила на вопрос о предательстве.
«Я бы простила. И ушла из этих отношений. Потому что лично для меня крайне важна чистота и доверие. Я не смогла бы дальше жить и относится как прежде. Но это я. Каждый должен принять решение самостоятельно», — написала Хилькевич.
Также актриса посоветовала подписчикам заняться саморефлексией, если такое событие случилось в жизни. Это полезно для того, чтобы осознать, почему оно произошло. Звезда «Универа» отметила, что главное не уходить в страдания, а заняться анализом ситуации без эмоций.
Хилькевич уже восемь лет замужем за бизнесменом Артуром Волковым. От возлюбленного актриса родила двоих дочерей — Арианну и Марию.
Недавно знаменитость призналась, что у нее с мужем была трудная пора, когда они находились на грани развода. Напряженность в отношениях длилась два года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анну Хилькевич на отдыхе укусила змея.
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