Число погибших в результате землетрясений в Турции увеличилось до 44 374

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 56

Подземная буря началась в регионе 6 февраля, однако после нее последовало еще около десяти тысяч афтершоков.

Число погибших в результате землетрясений в Турции увеличилось до 44 374

Фото: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya

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Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер сообщил, что количество погибших людей в результате землетрясения увеличилось до 44 374 человек. Его речь опубликовал сайт TRT Haber.

По словам Сезера, на сегодняшний день в регионе бедствия были зафиксированы еще около десяти тысяч афтершоков. Глава AFAD отметил, что почти в 21 тысячи зданий прошли поисково-спасательные операции.

«При этом погибли 44 374 человека. Мы сосредоточены на работах по разбору завалов», — прокомментировал он.

Сезер добавил, что сейчас в Турции работают 287 палаточных городков, где могут разместиться пострадавшие из-за подземной бури. Их обустройство активно продолжается.

Два мощных землетрясения поразили Турцию 6 февраля. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях страны, а также в Сирии. В результате катаклизма погибли десятки тысяч людей, тела многих остались под завалами.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит турецкий «город-призрак» Хатай после смертельного землетрясения.

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