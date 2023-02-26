Число погибших в результате землетрясений в Турции увеличилось до 44 374

Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер сообщил, что количество погибших людей в результате землетрясения увеличилось до 44 374 человек. Его речь опубликовал сайт TRT Haber.

По словам Сезера, на сегодняшний день в регионе бедствия были зафиксированы еще около десяти тысяч афтершоков. Глава AFAD отметил, что почти в 21 тысячи зданий прошли поисково-спасательные операции.

«При этом погибли 44 374 человека. Мы сосредоточены на работах по разбору завалов», — прокомментировал он.

Сезер добавил, что сейчас в Турции работают 287 палаточных городков, где могут разместиться пострадавшие из-за подземной бури. Их обустройство активно продолжается.

Два мощных землетрясения поразили Турцию 6 февраля. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях страны, а также в Сирии. В результате катаклизма погибли десятки тысяч людей, тела многих остались под завалами.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит турецкий «город-призрак» Хатай после смертельного землетрясения.