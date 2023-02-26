«Город-призрак»: как выглядит турецкий Хатай после смертельного землетрясения

Мрачная атмосфера города напоминает о трагедии, унесшей более 44 тысяч жизней.

Турецкий Хатай, пострадавший от землетрясения, превращается в «город-призрак». На многих домах вывешены объявления — «сдается» или «продается». Здания выглядят как руины: они завалены набок или наполовину ушли под землю. Атмосфера напоминает об ужасной трагедии. Кадры с места событий местные публикуют в Twitter.

6 февраля Турцию поразили два мощных землетрясения. Десятки тысяч людей погибли и еще больше получили ранения. Многие тела погибших остались под завалами. В результате землетрясений были разрушены здания. Подземные толчки и сотни афтершоков ощущались в десяти провинциях страны, а также в Сирии. В дальнейшем подземные толчки повторялись.

На данный момент в Турции насчитывают более 44 тысяч погибших.

Турецкий Хатай буквально вымирает после землетрясения. Фото: twitter / Mimbosy

Власти начали поиски виновных в обрушении домов при катаклизме. Считается, что трагедии можно было избежать, если бы здания строились в соответствии с современными нормами исходя из того, что территория страны всегда считалась сейсмоопасной.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования по поводу землетрясения. В своем выступлении президент Турции поблагодарил президента Путина за поддержку в борьбе с последствиями стихийного бедствия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как собака-спасатель вытащила пятерых людей из-под завалов в Турции.