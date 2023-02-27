ВСУ придумали хитрый способ перевозки техники

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Опубликованы видеокадры перевозки техники НАТО в грузовиках компании «Нова Пошта»

Фото, видео: Reuters / UNITED STATES; 5-tv.ru

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Для этого на Украине приспособили почтовые грузовики.

Необычные почтовые отправления можно наблюдать сейчас на Украине, а также в сопредельных европейских странах, откуда Киев получает западную военную технику.

В грузовиках с логотипом украинской почтовой компании оказались... бронетранспортеры. По две штуки внутри каждой фуры.

Таким образом ВСУ надеются, что груз не будет замечен и уничтожен нашими вооруженными силами.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли город в Запорожской области.

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