ВСУ придумали хитрый способ перевозки техники

Для этого на Украине приспособили почтовые грузовики.

Необычные почтовые отправления можно наблюдать сейчас на Украине, а также в сопредельных европейских странах, откуда Киев получает западную военную технику.

В грузовиках с логотипом украинской почтовой компании оказались... бронетранспортеры. По две штуки внутри каждой фуры.

Таким образом ВСУ надеются, что груз не будет замечен и уничтожен нашими вооруженными силами.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли город в Запорожской области.