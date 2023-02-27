Спортсмена с инвалидностью не пропустили в СПА-зону отеля

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В Санкт-Петербурге инвалида-колясочника не пустили в оплаченный спа-центр при отеле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Interpress; 5-tv.ru

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Персонал разрешил гостю пройти к бассейну, но только без коляски.

С особой культурой обслуживания столкнулся в Петербурге вейкбордист с инвалидностью.

Ему отказали в посещении бассейна при отеле на Крестовском острове. Спортсмен из Пскова приехал туда отдохнуть с сыном и супругой.

Но его не пустили в СПА-зону на коляске.

 

Ранее 5-tv.ru писал, что мальчика без ног затравили в школе Петербурга.  

 

 

 

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