«У вас был хорошо слышащий Ургант»: Поплавская защитила болеющего Корчевникова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 194

Яна Поплавская защитила болеющего Бориса Корчевникова

«У вас был хорошо слышащий Ургант»: Поплавская защитила болеющего Корчевникова

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Самочувствие телеведущего с каждым днем все хуже. На публике он старается выглядеть здоровым, но с коллегами общаться ему уже трудно.

Актриса Яна Поплавская встала на защиту болеющего телеведущего Бориса Корчевникова после того, как видео с его самочувствием просочилось в сеть. На опубликованных кадрах видно, как знаменитости общаются лишь при помощи приложения, которое расшифровывает речь собеседника.

Многие увидевшие возмутились. Они стали отмечать, что Корчевникову и вовсе стоит покинуть телевидение с таким самочувствием. Там должен работать абсолютно здоровый человек, который не нуждается в дополнительных средствах. Поплавская шокирована злостью людей.

«Что вы знаете об этом человеке?! Знаете, что для многих честь оказаться в его программе? Он журналист-профессионал и человек с большим сердцем!» — сокрушилась актриса в своем Telegram-канале.

Она настолько рассердилась, что сравнила поведение телеведущего с коллегами. В отличие от некоторых знаменитость приносит больше пользы обществу, чем другие артисты: помогает бойцам СВО, беженцам и многим, оказавшимся в трудной ситуации.

«У вас был хорошо слышащий и чисто говорящий Ургант и его друг Гудков. Ну и где они? Какая от них польза обществу? А Борис Корчевников — настоящий пример русского мужества и силы духа!» — заключила Поплавская.

К слову, известно, что здоровье Корчевникова было подорвано онкологией. В 2015 году ему пришлось лечь под нож хирурга, чтобы удалить доброкачественное новообразование. После этого у него начались проблемы со слухом. В 2019 году телеведущий признался, была трепанация черепа. Тогда он восстанавливался тяжело, не мог ходить несколько недель. Но тот период заставил его по-другому посмотреть на жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от каких нетипичных бытовых предметов нужно избавиться, чтобы не потерять здоровье.

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«У вас был хорошо слышащий Ургант»: Поплавская защитила болеющего Корчевникова

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