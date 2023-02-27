Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции

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Полина Долгова
Полина Долгова 260

Новое землетрясение в турецкой Малатьи: есть пострадавшие и погибший

Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции

Фото: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya

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Очаг находился на глубине двух километров. Есть погибший и пострадавшие.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Малатья на востоке Турции. Власти сообщили, что есть один погибший и 69 пострадавших. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям.

Мощность землетрясения ощутили и граждане других восточных провинций.

«К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами», — заявил Сезер.

Эпицентр подземных толчков располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек. В этот раз очаг землетрясений на глубине двух километров.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции МалатьяЗемлетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Малатья. Фото:Twitter / mediattick

Накануне глава президентства Турции по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Юнус Сезер сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374 человек. Сезер отметил, что к настоящему времени произошло около десять тысяч афтершоков.

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Шестого февраля Турцию поразили два мощных землетрясения. Десятки тысяч людей погибли и еще больше получили ранения. Тела погибших до сих пор остаются под завалами. Подземные толчки и сотни афтершоков ощущались в десяти провинциях страны, а также в Сирии.

Ранее 5-tv.ru писал, что турецкий Хатай после смертельного землетрясения выглядит как «город-призрак».

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