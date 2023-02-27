Украинские террористы обстреляли здание колледжа в Запорожской области

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Несколько бомб не успели разорваться и остались лежать на крыше. На месте пришлось работать саперам.

Фото, видео: Сергей Мальгавко / ТАСС; 5-tv.ru

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Киевские силовики наносят новые удары по гражданским объектам. На этот раз украинская артиллерия разбомбила колледж в городе Васильевка Запорожской области.

На территории учебного заведения взорвалось около десятка снарядов. Разрушены перекрытия, выбиты окна. Еще несколько бомб, которые не сдетонировали, остались на крыше здания. Там пришлось поработать саперам.

Двумя днями ранее Васильевка уже оказывалась под градом украинских ракет. Атаковали местный автовокзал. Ранения получил мирный житель. Обстреливают сегодня и жилые кварталы Донецка. Уже прилетело около десяти снарядов из НАТОвских орудий.

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