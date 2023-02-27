Российским авиакомпаниям разрешили летать в Венесуэлу через Кубу

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Полина Долгова
Полина Долгова 26

Росавиация: новое направление для полетов с посадкой на Кубе — Венесуэла

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Венесуэлу через Кубу

Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

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Частота регулярных рейсов увеличится из аэропорта Внуково в Каракас.

Авиакомпании из России смогут летать в Венесуэлу с посадкой на Кубе. Документ был опубликован на сайте Росавиации.

Рейсы будут по маршруту: Москва — Варадеро, Куба и оттуда в Порламар, Венесуэлу, а венесуэльские — по маршруту Каракас — Гавана, Куба и оттуда прямой до Москвы.

Договоренность будет действовать до конца сезона международной ассоциации воздушного транспорта — «Лето 2024».

Авиакомпания Conviasa объявила, что частота регулярных рейсов увеличится из аэропорта Внуково в Каракас. Рейсы самолетов будут выполняться еженедельно на воздушных самолетах моделей А-340-600.

Сейчас многие туристы из России предпочитают выбирать все более необычные места для путешествий. Несмотря на санкции по воздушным ограничениям полетов, у россиян есть прямое авиасообщение более с 30 государствами. Самыми популярными рейсами у туристов остаются: Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске.

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