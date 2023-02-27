Продюсер Иосиф Пригожин уверен — знаменитости не хотят заниматься «благотворительностью». Неужели королевский двор не может предложить им достойный чек?

Британские звезды мировой величины один за одним отказываются от выступления на майской коронации Карла III. Не захотели спеть на торжестве Адель, Эд Ширан, Гарри Стайлс и Элтон Джон. Кто-то ссылается на запланированные концерты, а кто-то не комментирует своего решения и вовсе. Дворец в ответ не на шутку оскорбился.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал причины, которые могут поспособствовать отказу британских звезд от участия в столь «хайповом» событии. По его словам, ответ находится на поверхности.

«Это может быть связано только с одним — если им не платят деньги. Они же все делают за деньги», — предположил продюсер.

Муж певицы Валерии добавил, что артистам следовало бы обосновать свое решение и назвать конкретные причины. Он считает, что проблема может скрываться в отношении к королю или короне.

«Все, что связано в этих странах с подобными вещами, это по большей степени связано с политикой, а не с идеологией <…> Кроме цинизма в тех людях просто нет ничего, там просто все цинично», — отметил Иосиф Пригожин.

В заключение эксперт добавил, что король Великобритании не выступает за мир. Пригожину крайне не нравится «плоскость», в которой развивается современная политика — он напомнил о недавней встрече Карла III c главой Украины Владимиром Зеленским.

«Проходят встречи с один президентом, и игнорируется другой. Это мне не нравится. Я не люблю лицемерие», — подчеркнул продюсер.

Ранее 5-tv.ru писал, что церемония коронации Карла III оказалась под угрозой.