Элтон Джон и Гарри Стайлс отказались выступать на коронации Карла III: церемония под угрозой?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 333

Элтон Джон и Гарри Стайлс отказались выступать на коронации Карла III

Элтон Джон и Гарри Стайлс отказались выступать на коронации Карла III: церемония под угрозой?

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Поп-исполнители Гарри Стайлс, Адель, Эд Ширан, Элтон Джон, Робби Уильямс и музыкальная группа Spice Girls отказались выступать на коронации Карла III, которая запланирована на 7 мая в Виндзорском замке. Об этом сообщило издание Daily Express.

Причина такого поступка не объясняется, однако эти знаменитости оказались не единственными, кто не согласился появиться на мероприятии. Отказался также и исполнитель Робби Уильямс, который ранее был участником группы Take That вместе с Гэри Барлоу, Марком Оуэном и Говардом Дональдом. Многие ожидали воссоединения состава на коронации, поэтому поведение солиста удивило публику.

В том числе в событии должны принять участие Кайли и Дэнни Миноуг, Эндрю Ллойд Уэббер и легенда американского соула Лайонел Ричи.

Известно, что член королевской семьи Великобритании по собственной инициативе включил знаменитостей в список желаемых гостей. Король сам составил музыкальную программу, где обязательным пунктом стоит греческая церковная музыка в память о его покойном отце принце Филиппе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри выставил папе и брату новые условия для примирения.

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