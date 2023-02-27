Высохшие кости 18 человек обнаружили на берегу Каспийского моря

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Полина Долгова
Полина Долгова 38

Следователи начали проверку после обнаружения человеческих останков на пляже в Дагестане.

Высохшие кости 18 человек обнаружили на берегу Каспийского моря

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В республике Дагестан проводится расследование после обнаружения человеческих останков на берегу Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В МВД сообщили, что в полицию пришло сообщение о захоронении, обнаруженном при проведении строительных работ. Предварительно останки пролежали в земле с 1930 года. Человеческие кости найдены в Махачкале в районе местной базы отдыха. В черепах наблюдаются отверстия, скорей всего, от пуль.

«По факту обнаружения 18 человеческих скелетов на берегу Каспийского моря следователями организована проверка», — сказали в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Махачкале загорелись сразу десять квартир. В одной из находился ребенок, которого спас мужчина. Он быстро взобрался на третий этаж по оконным решеткам. И за считанные секунды спустил малыша на землю. Героя уже прозвали «человеком-пауком» в социальных сетях.

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