Высохшие кости 18 человек обнаружили на берегу Каспийского моря

В республике Дагестан проводится расследование после обнаружения человеческих останков на берегу Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В МВД сообщили, что в полицию пришло сообщение о захоронении, обнаруженном при проведении строительных работ. Предварительно останки пролежали в земле с 1930 года. Человеческие кости найдены в Махачкале в районе местной базы отдыха. В черепах наблюдаются отверстия, скорей всего, от пуль.

«По факту обнаружения 18 человеческих скелетов на берегу Каспийского моря следователями организована проверка», — сказали в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Махачкале загорелись сразу десять квартир. В одной из находился ребенок, которого спас мужчина. Он быстро взобрался на третий этаж по оконным решеткам. И за считанные секунды спустил малыша на землю. Героя уже прозвали «человеком-пауком» в социальных сетях.