Мужчина спас ребенка из полыхающего дома в Махачкале
В Махачкале загорелись сразу 10 квартир.
Фото, видео: www.globallookpress.com / David Hecker; 5-tv.ru
И сегодня героем дня в соцсетях объявили человека-паука из Махачкалы. Так прозвали мужчину, который не раздумывая бросился спасать ребенка из полыхающей квартиры.
Видно, как он быстро взбирается на третий этаж по оконным решеткам. И за считанные секунды спускает мальчика на землю.
И стало известно, что героя, спасшего ребенка, а потом и его маму, зовут Виталий Ивлев. Глава МЧС России предложил наградить его. Тем временем, главный вопрос сейчас — как в огне оказались сразу 11 квартир. При этом в каждой — очаг возгорания один — плита на кухне.
Уже есть версия, что полыхнуть они могли из-за высокого давления газа.
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