Педагог избил старшеклассника в разгар урока и выволок из кабинета

Эфирная новость 25

По факту случившегося Следственный комитет инициировал проверку.

Педагог избил старшеклассника в разгар урока и выволок из кабинета

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Читайте нас в: Дзен Новости

Шокирующее видео сняли ученики на уроке. Воспитатель кадетских классов избил старшеклассника и выволок его из кабинета. Все это сняли и выложили в соцсети.

По словам очевидцев, педагогу в военной форме не понравилась прическа подростка — у него были длинные волосы. Сейчас эти кадры изучают в столичном департаменте образования и в правоохранительных органах.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
75.43
0.72 79.62
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:14
Что будет с российскими дипломами после реформы системы образования?
20:06
Bild: Запад может вынудить Зеленского пойти на переговоры с РФ при одном условии
19:58
Педагог избил старшеклассника в разгар урока и выволок из кабинета
19:49
Apple выплатила в бюджет России штраф в размере 906 миллионов рублей
19:33
«Люблю тискать за кулисами»: Киркоров признался в чувствах к молодой особе
19:24
Российские войска взяли под контроль микрорайон Артемовска

Сейчас читают

Полковник Литовкин раскрыл первый сигнал, предвещающий скорое завершение СВО
"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд
«Он в нехорошей ситуации»: почему Пригожин отказался судиться с задолжавшим миллионы Носковым
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица
Что запрещено по закону делать и сажать на даче — видео