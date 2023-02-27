«Европа скатывается к войне»: Орбан выступил резко против поставок оружия на Украину

Власти Венгрии продолжают призывать европейские страны к прекращению поддержки киевского режима и перехода к мирному урегулированию.

Венгерский кабмин с тревогой следит за отправками оружия на Украину и опасается, что какое-нибудь государства из числа членов Европейского союза отправит в зону конфликта свои войска, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления на открытии весенней сессии парламента страны.

«Нам нужно прекращение огня, нам нужны мирные переговоры, поэтому Венгрия настаивает на мире с трибуны каждого международного форума», — заявил высокопоставленный венгерский чиновник, добавив что «вся Европа шаг за шагом скатывается к войне».

Орбан также напомнил о своей позиции, касающейся санкций в отношении Москвы: он по-прежнему выступает против санкций ЕС, в первую очередь в области энергетики.

Ранее 5-tv.ru писал, за что глава МИД Словакии обматерил премьера Венгрии Орбана.