«Европа скатывается к войне»: Орбан выступил резко против поставок оружия на Украину

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Иван Обухов
Иван Обухов 53

Орбан: в Венгрии опасаются возможности отправки войск стран ЕС на Украину

«Европа скатывается к войне»: Орбан выступил резко против поставок оружия на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Власти Венгрии продолжают призывать европейские страны к прекращению поддержки киевского режима и перехода к мирному урегулированию.

Венгерский кабмин с тревогой следит за отправками оружия на Украину и опасается, что какое-нибудь государства из числа членов Европейского союза отправит в зону конфликта свои войска, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления на открытии весенней сессии парламента страны.

«Нам нужно прекращение огня, нам нужны мирные переговоры, поэтому Венгрия настаивает на мире с трибуны каждого международного форума», — заявил высокопоставленный венгерский чиновник, добавив что «вся Европа шаг за шагом скатывается к войне».

Орбан также напомнил о своей позиции, касающейся санкций в отношении Москвы: он по-прежнему выступает против санкций ЕС, в первую очередь в области энергетики.

Ранее 5-tv.ru писал, за что глава МИД Словакии обматерил премьера Венгрии Орбана.

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