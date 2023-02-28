Появились кадры с моментом начала массового ДТП на М-11

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По одной из версий, в произошедшем могут быть виновны дорожные службы.

Фото, видео: ОГИБДД МО МВД России / ТАСС; 5-tv.ru

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Сегодня появились новые пугающие кадры с массовой аварией на трассе М-11 в Новгородской области. В ней столкнулись более сорока машин, в итоге один человек погиб, еще 14 пострадали, в том числе и дети.

Видно, как в груду легковушек и грузовиков на полной скорости въезжают все новые и новые машины. Некоторые пытаются тормозить, но асфальт настолько занесло снегом, что сделать это практически невозможно.

Как раз халатность дорожных рабочих сейчас главная версия причин произошедшего. Есть вопросы и к хозяину этого участка. Трасса, напомню, частная.

Уже возбуждено уголовное дело по статье — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оно находится на контроле СК.

Движение в сторону Москвы оказалось парализовано на 12 часов и возобновилось только после того, как растащили все разбитые машины.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена хоккеиста Даниила Вовченко сбила девочку на пешеходном переходе.

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