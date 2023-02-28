В Темрюкском районе Кубани спасатели тушат камыш, загоревшийся возле заправки
Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Срочные сообщения из Краснодарского края.
Там разгорается сильнейший пожар — совсем близко от жилых домов горят так называемые плавни — заросли камыша.
Судя по кадрам, которые выкладывают жители Темрюкского района, рядом еще и заправка…
Мы будем следить за обстановкой.
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