В Темрюкском районе Кубани спасатели тушат камыш, загоревшийся возле заправки

Срочные сообщения из Краснодарского края.

Там разгорается сильнейший пожар — совсем близко от жилых домов горят так называемые плавни — заросли камыша.

Судя по кадрам, которые выкладывают жители Темрюкского района, рядом еще и заправка…

Мы будем следить за обстановкой.