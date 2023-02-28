Глава европейской дипломатии: ЕС нарушил свое же табу на поставки оружия Киеву

Эфирная новость 34

FT: Боррель признал, что Евросоюз нарушил собственное табу на поставки оружия Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Royce Dorman; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Военная помощь украине оказывалась Европейским фондом мира.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неожиданно заявил, что ЕС нарушил собственное табу на вооружение Украины. Признание прозвучало в интервью Financial Times.

Как пояснил Боррель, именно он предложил закупить и отправить Киеву оружие — сразу после начала специальной военной операции. И хотя многие европейские партнеры встретили эту идею со скепсисом, ему удалось ее «продавить».

Также политик цинично заявил, что первое время военная поддержка Киева оказывалась по линии Европейского фонда… мира. И это тоже была идея Борреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Болгария собирается помочь Украине боеприпасами.

-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
75.43
0.72 79.62
0.05
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2023

Последние новости

6:51
Коммуналка без накрутки: закупки для капремонта хотят избавить от посредников
6:35
Дмитрий Песков: Путин открыт для переговоров с Западом
6:17
В результате удара ВСУ по Горловке ранен ребенок
6:06
Волочкова раскрыла секрет своей стройности: «Частые, мощные, страстные…»
6:00
Прет как танк: лучшее видео из зоны СВО за день
5:44
Глава европейской дипломатии: ЕС нарушил свое же табу на поставки оружия Киеву

Сейчас читают

Полковник Литовкин раскрыл первый сигнал, предвещающий скорое завершение СВО
"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд
«Все цинично!» — почему Адель и Элтон Джон отказались петь на коронации Карла III
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица
Что запрещено по закону делать и сажать на даче — видео