Глава европейской дипломатии: ЕС нарушил свое же табу на поставки оружия Киеву

Военная помощь украине оказывалась Европейским фондом мира.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неожиданно заявил, что ЕС нарушил собственное табу на вооружение Украины. Признание прозвучало в интервью Financial Times.

Как пояснил Боррель, именно он предложил закупить и отправить Киеву оружие — сразу после начала специальной военной операции. И хотя многие европейские партнеры встретили эту идею со скепсисом, ему удалось ее «продавить».

Также политик цинично заявил, что первое время военная поддержка Киева оказывалась по линии Европейского фонда… мира. И это тоже была идея Борреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Болгария собирается помочь Украине боеприпасами.