Доковидная динамика взаимного посещения стран восстанавливается.

Сергей Лавров провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе визита в Баку. Глава российского МИД отметил, что товарооборот между двумя странами достиг рекордных показателей. И это не предел — Россия и Азербайджан планируют реализовать ряд проектов, экономически выгодных обеим сторонам.

«В разработке несколько мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный, а где-то даже глобальный характер. К этим проектам проявляют интерес многие наши и ваши партнеры», — отметил Лавров.

Визит Сергея Лаврова в Баку приурочен к первой годовщине декларации о союзническом взаимодействии. Глава российского МИД на встрече подчеркнул, что практическое сотрудничество развивается эффективно и усиленно.

Ранее 5-tv.ru писал, что — по словам Сергея Лаврова — план Запада по расчленению России с треском провалился.