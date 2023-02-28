Россия — Азербайджан: в разработке ряд крупных проектов, выгодных двум странам

Эфирная новость 25

Глава МИД РФ Лавров: у России и Азербайджана есть несколько совместных мегапроектов

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Доковидная динамика взаимного посещения стран восстанавливается.

Сергей Лавров провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе визита в Баку. Глава российского МИД отметил, что товарооборот между двумя странами достиг рекордных показателей. И это не предел — Россия и Азербайджан планируют реализовать ряд проектов, экономически выгодных обеим сторонам.

«В разработке несколько мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный, а где-то даже глобальный характер. К этим проектам проявляют интерес многие наши и ваши партнеры», — отметил Лавров.

Визит Сергея Лаврова в Баку приурочен к первой годовщине декларации о союзническом взаимодействии. Глава российского МИД на встрече подчеркнул, что практическое сотрудничество развивается эффективно и усиленно.

Ранее 5-tv.ru писал, что — по словам Сергея Лаврова — план Запада по расчленению России с треском провалился.

-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
75.43
0.72 79.62
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
США против: в Госдепе прокомментировали отношения Китая и России
9:40
Тяжелые переговоры: Сербия и Косово идут навстречу друг другу
9:22
«Дорогого стоит»: Жена Малинина высказалась о женихе дочери и показала его лицо
9:10
Германия назвала срок отправки на Украину первых танков «Леопард»
8:58
Россия — Азербайджан: в разработке ряд крупных проектов, выгодных двум странам
8:47
«Свобода слова» по-европейски: польского пенсионера судят за поддержку России

Сейчас читают

Полковник Литовкин раскрыл первый сигнал, предвещающий скорое завершение СВО
"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд
Онкология и другие болезни: европейцы очень скоро ощутят последствия взрывов СП
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица
Что запрещено по закону делать и сажать на даче — видео