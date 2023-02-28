Сбывают ненужное: Германия «поддерживает» Украину старым вооружением

Власти ФРГ выделяют деньги и боевые Leopard Незалежной. Толку, правда, от этого никакого.

Немецкие Leopard могут добраться до Украины уже в ближайшие несколько недель. По словам министра обороны Германии, танки отправят в середине или конце марта. А общий объем немецкой помощи Киеву, помимо этих танков, уже составил почти три с половиной миллиарда евро. И на этом вооружение Украины не заканчивается.

В ближайшее время режиму Зеленского обещаны немецкие системы ПВО IRIS-T. При этом наблюдатели отмечают, что с военной помощью Киеву не все просто. Обещанные разными европейскими странами Leopard — не новые, а некоторые и вовсе неисправны и требуют сложного технического обслуживания.