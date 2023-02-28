В МЧС России назвали ложными сообщения о воздушной тревоге на радио и ТВ
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Сигналы прозвучали в некоторых эфирах в результате взлома.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Сообщения о «воздушной тревоге», прозвучавшие в эфирах радиостанций и телеканалов некоторых российских регионов, являются ложными. Об этом заявили в МЧС РФ.
По официальным данным, сигналы прозвучали только потому, что хакеры взломали серверы. По факту ни о какой тревоге не может быть и речи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США готовят провокацию с психотропными веществами на Украине.
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