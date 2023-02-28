Воздушное пространство над аэропортом Пулково временно закрыли
По предварительным данным, в небе в данном районе замечен неопознанный объект.
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Воздушное пространство над аэропортом Пулково временно закрыли в радиусе 200 километров. Об этом сообщает Telegram-канал 112. В правительстве Санкт-Петербурга информацию подтвердили.
По предварительным данным, в небе в данном районе замечен неопознанный объект. В эти минуты над аэропортом работают военные самолеты в поисках нарушителя спокойствия.
По имеющейся информации, в аэропорте ввели план «Ковер». Это означает необходимость немедленной посадки или вывода из указанного района всех воздушных судов, находящихся в воздухе. Исключение составляют только военные и спасательные лайнеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США готовят смертельную провокацию на территории Украины.
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