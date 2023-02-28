Лошадь достали живой из-под завалов через три недели после землетрясения в Турции

В Турции после череды разрушительных землетрясений спасатели продолжают находить выживших. Этим утром из-под завалов вызволили лошадь. Животное пробыло под обломками три недели без воды и еды.

Напомним, что общее число погибших при землетрясениях в Турции превысило 44 тысячи человек. И этим утром там раздались новые подземные точки — землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на востоке. Накануне там погиб один человек, более 60 пострадали.