Поздравил себя сам: «помятый» Харламов проводит день рождения в одиночестве

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 100

Комик Гарик Харламов опубликовал видео поздравления с днем рождения самого себя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / garikkharlamov; 5-tv.ru

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Поклонники обвинили знаменитость в инфантильности и сочли его депрессивным.

У российского комика Гарика Харламова сегодня день рождения, артисту исполнилось 42 года. В знаменательный день юморист опубликовал видео для поклонников, где сам себя поздравляет с днем рождения. Фанаты раскритиковали неопрятный вид именинника — небритый, помятый и опухший.

«Что можно сказать в 42? Я — Бэтмен. С днем рождения меня!» — заявил комик с ноткой грусти в голосе.

Большинство поклонников оставили под видеозаписью приятные поздравления. В основном артиста благодарили за отменные шутки и потрясающие выступления, желали здоровья и успехов.

Однако среди множества теплых слов прослеживались и негативные комментарии. Некоторые подписчики сочли поведение Харламова слишком депрессивным и обвинили его в инфантильности.

«Демонстрация человека, который не справился с разводом или с переходом в кризис среднего возраста. Депрессия, грусть, переход в ******* (безразличие — Прим. ред.) и подростковый возраст. Игры, фильмы, местами наркотики. Смысл жизни потерян», — написал один из фанатов.

Стоит отметить, что поклонники вовсе не единственные, кто недоволен образом жизни Гарика. Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист Отар Кушанашвили раскритиковал Харламова за жизнь в одном доме с мамой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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