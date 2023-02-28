Песков о проведении президентских выборов в РФ в 2024 году: «Решение есть»

Президент РФ Владимир Путин пока не озвучивал своих планов относительно участия в выборах главы государства, намеченных на 2024 год. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или не выставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения», — сказал он.

Песков добавил, что у Путина слишком много текущих дел и ему не до «предвыборных или электоральных настроений».

Также пресс-секретарь президента напомнил о заявлении Путина по поводу грядущих выборов в России, которое он озвучил в обращении к Федеральному собранию.

«Есть решение о том, что выборы будут. В условиях СВО ставились под вопрос перспективы проведения выборов — и сентябрьских, и потом президентских. Но мы услышали в послании, что и те, и другие должны быть. Это неотъемлемая часть процесса развития нашего общества и политической системы», — отметил Песков.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре текущего года, а также президентские выборы в 2024 году состоятся «с соблюдением всех демократических конституционных процедур».