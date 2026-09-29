Милорад Додик: Республика Сербская поддерживает спецоперацию России

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Василиса Власова
Василиса Власова 40 0

Он также отметил, что Владимир Путин всегда был прав насчет предупреждений о действиях Запада.

Милорад Додик: Республика Сербская поддерживает спецоперацию

Фото: © РИА Новости/Евгений Мессман

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Милораш Додик заявил, что Республика Сербская поддерживает спеуоперацию России

Сегодня в Кремле Владимир Путин провел встречу с председателем правительства Республики Сербской Саво Миничем и лидером партии СНСД Милорадом Додиком. На встрече было отмечено, что российский президент всегда оказывался прав в своих предупреждениях о действиях Запада.

«Хочу еще раз поблагодарить вас и высказать нашу поддержку целям специальной военной операции. Вы всегда были правы, и все ваши предупреждения, которые вы озвучивали, и все, что делают западники, — это все видно. Я абсолютно согласен с этим, все это время я был рядом с вами, мы об этом всегда говорили», — отметил Додик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Милорад Додик высказался об ударе ВСУ по автобусу с детьми. Политик назвал произошедшее преступлением и отметил, что мир не имеет права его забывать. Почти все западные лидеры при этом оставили трагедию без комментариев.

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