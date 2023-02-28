Минобороны РФ: дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Адыгее и на Кубани

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 26

Инициатива пособников киевского режима с треском провалилась. Летательные аппараты рухнули, не достигнув целей.

Минобороны РФ: дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Адыгее и на Кубани

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Army Office

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Беспилотники, принадлежащие украинским террористам, попытались атаковать объекты на территории Адыгеи и в Краснодарском крае. Инициатива пособников киевского режима с треском провалилась: БПЛА рухнули на землю, так и не достигнув целей. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал о падении беспилотника в Подмосковье.

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