БПЛА упал рядом с газокомпрессорной станцией в Подмосковье

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 416

В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Людям ничто не угрожает, отметили власти региона.

БПЛА упал рядом с газокомпрессорной станцией в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал рядом с газокомпрессорной станцией в Подмосковье. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По данным источника 5-tv.ru, разбившийся аппарат обнаружили в 100 метрах от станции близ деревни Губастово. Комментируя инцидент, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что гражданам ничего не угрожает.

5-tv.ru

«Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», — подчеркнул Воробьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле анонсировали серьезный разговор на коллегии ФСБ с участием президента РФ Владимира Путина.

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