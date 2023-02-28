SHAMAN о выступлениях в Донбассе: эмоционально не справляюсь

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 806

Каждая поездка в зону СВО — испытание, но оно бесценно.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Захаров; 5-tv.ru

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Об эмоциональной нагрузке на выступлениях в зоне специальной военной операции (СВО) певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал автору и ведущей проекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Артист признался, что такие концерты даются ему тяжело. Ведь люди, находящиеся там, с особым трепетом и содроганием воспринимают его песни.

«Для меня это очень высокая эмоциональная нагрузка. Порой бывает, даже эмоционально не справляешься, но все равно ты держишь и поешь песню до конца, потому что я — русский», — рассказал SHAMAN.

При этом музыкант признается, что понимает важность этих выступлений. Ведь именно развитие культурной направленности поможет быстрее достичь целостности в присоединенных российских регионах.

«Я как музыкант, творческий человек, все, что от меня зависит, я должен это делать», — сказал артист.

SHAMAN периодически проводит благотворительные концерты в Донбассе и Новороссии. Музыкант уже успел побывать в Мариуполе, Луганске, а недавно вернулся из Херсонской области, где военнослужащие устроили залп из автоматов и пулеметов в честь артиста.

Полное эксклюзивное интервью с певцом и композитором SHAMAN читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

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SHAMAN о выступлениях в Донбассе: эмоционально не справляюсь

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