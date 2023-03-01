Российские саперы производят разминирование Донецка от украинских «лепестков»
Украинские националисты разбросали коварные мины в густонаселенном районе.
Фото, видео: Николай Тришин / ТАСС; 5-tv.ru
В Петровском районе Донецка российские саперы снова собирают «лепестки». Украинские боевики разбросали противопехотные мины в частном секторе: во дворах, на крышах домов, на тротуарах и шоссе.
Сообщается, что на одну из них уже наехал легковой автомобиль. Опасность лепестков, главным образом, в том, что их очень сложно заметить.
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