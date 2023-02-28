Ковальчук заявил о зависимости Запада от российского урана: «Переиграли их!»

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Президент Курчатовского института объяснил, почему иностранным «партнерам» России никогда ее не догнать.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Новая геополитическая обстановка оказалась в центре внимания слушателей Зимней молодежной школы по биофизике и молекулярной биологии, которую открыл Петербургский институт ядерной физики совместно с Курчатовским институтом. Студенты и молодые ученые обсуждают прорывные технологии и общаются с известными учеными и не только о науке.

«Путин сказал очень важные вещи, которые непонятны 99%. Он сказал три важные вещи, я попробую их пояснить. Первое — сказал, что мы приостанавливаем участие в СНВ. Мы не разбираем, сколько голов. Сколько надо — столько будет. Второе — он сказал, что мы готовы провести ядерные испытания, то есть испытание оружием, но только если они начнут испытывать. Дело заключается в том, у нас 91% нового вооружения. У них все старое, но для того, чтобы делать новое оружие, надо иметь обогащенный уран, у них с этим очень плохо. В результате они подсели на наш уран», — отметил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Получается, сейчас у иностранцев нет возможности перевооружаться, отметил эксперт, добавив, что «зависимых» давно началась смертельная паника.

«Теперь, если они начнут делать новые заряды, им надо их испытывать. Значит они обязательно должны начать испытывать. [Мы] их переиграли на этом поле полностью», — подчеркнул Ковальчук.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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