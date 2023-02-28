«Больше дает и больше хоронит»: эксперт оценил боевые потери Польши на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 407

Военный эксперт Баранец: в ходе СВО на Украине погибли более трех тысяч польских наемников

«Больше дает и больше хоронит»: эксперт оценил боевые потери Польши на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Варшава никогда не признается, сколько поляков отправляется воевать и сколько их гибнет за киевский режим.

Цифры потерь, озвученные во время боевых действий, не могут претендовать на абсолютную точность. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец, комментируя данные экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора о потерях польских наемников в конфликте на Украине.

Американский полковник на днях заявил, что в ходе российской военной спецоперации погибли 2,5 тысячи боевиков из Польши. Всего же, по данным Макгрегора, на стороне украинских неонацистов воюет по меньшей мере 20 тысяч поляков.

«Эта цифра неточная. По общему числу иностранных наемников ВСУ цифры по еще живым наемникам варьируются в разных источниках от 20 тысяч до 40 тысяч человек», — сказал Баранец в интервью EADaily.

По оценке эксперта, с учетом погрешностей, на Украине погибло более трех тысяч граждан Польши — наибольшее число наемников по сравнению с другими странами.

«Польша больше всех поставляет наемников для Киева, поэтому на Польшу приходится наибольший процент боевых потерь. Всех этих поляков с Украины отправляют в Польшу в гробах или черных мешках, там хоронят как обычных гражданских. Варшава никогда не признается, сколько поляков отправляется каждый месяц воевать на Украину или же там сложили головы», — заявил Баранец.

По данным российской стороны, осенью 2022 года так называемый Польский легион ВСУ насчитывал пять тысяч боевиков — примерно одну усиленную натовскую бригаду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ раскрыл подробности набора иностранных наемников в армию Украины.

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