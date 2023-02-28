Украина запросила у Турции и ООН переговоры по зерновой сделке

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Rеutеrs: Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой обсудить зерновую сделку

Украина запросила у Турции и ООН переговоры по зерновой сделке

Фото: ERDEM SAHIN / ТАСС

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«Зерновая сделка» все еще не дает покоя киевскому режиму.

Стало известно о том, что Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters.

«Мы отправили письмо с просьбой начать заниматься этим вопросом, так как 18 марта очень скоро, но пока не получили никакой обратной связи», — говорится в сообщении.

До этого говорилось, что Украина желает продлить действие сделки как минимум еще на один год. Ведь сроки нынешних договоренностей истекают 18 марта 2023 года.

Зерновая сделка — это договоренности между Украиной, Россией, ООН и Турцией по поводу того, чтобы все стороны обеспечили бесперебойный вывоз зерна с территории Украины через черноморские порты. Сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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