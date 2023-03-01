Мединский высмеял возведение Финляндией забора на границе с РФ: «Стены никого не спасали»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 26

Помощник президента РФ Мединский прокомментировал возведение Финляндией стены на границе с РФ

Мединский высмеял возведение Финляндией забора на границе с РФ: «Стены никого не спасали»

Фото: www.globallookpress.com / Christopher Brown

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Финские рабочие уже начали вырубать деревья по обе стороны пограничного пункта Иматра.

Вся мировая история свидетельствует, что стены никогда никого не спасали. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, комментируя новость о том, что Финляндия начала возводить забор на границе с РФ.

«Вот, кажется, только вчера рассказывал, как Швеция строила стену на границе с Россией в ходе Крымской войны. А сегодня новость — стену на границе с РФ стала строить Финляндия. Вся мировая военная история свидетельствует: стены никогда никого не спасали», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал первобытной методикой строительство в Финляндии забора на границе с Россией.

О том, что в Финляндии началось строительство забора на границе с Россией, стало известно накануне. По данным финской государственной телерадиокомпании Yle, уже идет работа по вырубке деревьев по обе стороны пограничного пункта Иматра. Отмечается, что пока что планируется в тестовом режиме возвести забор протяженностью три километра, чтобы удостовериться — выдержит ли заграждение суровые погодные условия и возможный, по мнению властей страны, напор людей с востока.

О планах Финляндии оградиться стеной от РФ стало известно прошлой осенью. Тогда сообщалось, что власти страны намерены за два-три года построить забор протяженностью 1,3 тысячи километров.

Ранее, писал 5-tv.ru, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов назвал стремление Швеции и Финляндии в НАТО угрозой безопасности РФ.

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