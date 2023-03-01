Может стоить жизни: чем опасны домашние роды для мамы и ребенка

Домашние роды набирают популярность среди российских женщин. Только в прошлом году в Санкт-Петербурге вне стен больниц родили свыше 100 женщин.

В России набирает популярность практика домашних родов. Все больше женщин отказываются ехать в больницу, предпочитая привычную обстановку и помощь акушера на дому. При этом, далеко не все профессионалы подобного рода отличаются высокой квалификацией, а порой и вовсе это откровенные шарлатаны, чья так называемая «помощь» может стоить жизни и маме, и ребенку. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов взвесил все за и против.

Младшую дочь Евгения рожала дома. Старшие сыновья появились на свет в роддоме, но там женщине не понравилось. Слишком много лишних и травматичных процедур, по мнению роженицы, назначали врачи. Акушерку для родов на дому — нашла по объявлению.

«Я прошла огромное количество врачей в больницах. Я смотрела на них и не видела своего, а здесь вот ты издалека видишь человека и понимаешь, что это тот человек, которому ты можешь довериться», — рассказала Евгения Кривцова.

И таких, как Евгения в России становится все больше. Только в прошлом году в Петербурге больше 100 женщин рожали дома. Законом это не запрещено. Главное, чтобы младенец не пострадал.

«Я слышала много, что раньше же рожали сами, поэтому все нормально будет. Но мне никто не сказал, что раньше, когда сами рожали в деревнях на сеновале — 30% детей погибало», — рассказала Александра Краус.

Незаживающая рана — и спустя годы. Третьего сына Александра решила рожать дома. Акушерка, когда младенец стал задыхаться, не стала вызывать скорую.

«Потом уголовное дело завели на меня. Я была единственной подозреваемой в том, что убила своего ребенка, а доула (помощница женщины при родах. — Прим. ред.) и акушерка, которых я нанимала. Дали показания против меня, что просто случайно оказались, рядом проезжали мимо, а я позвонила, попросила помочь», — рассказала девушка.

Врачи не имеют права заключать контракты на помощь при родах вне стен больниц. Грамотные специалисты никогда не станут рисковать. Вот и приходится родителям договариваться об услугах с кем-то. Назначаем встречу с таким медицинским работником.

«Когда у меня спрашивают, есть ли у меня образование… Оно у меня есть, но диплом я не получила, потому что он мне не нужен. Потому что я акушерка домашняя», — рассказала девушка.

А многие женщины выбирают вместо профессиональных акушерок — духовных наставников. По сути шарлатанов, главная цель которых — заработать.

«Женщине не может, к сожалению, обеспечить себе дома полноценную операционную и реанимационное отделение для новорожденных — вот в этом-то и все риски», — пояснила акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Борец.

В США и некоторых странах ЕС, где домашние роды узаконены, рядом дежурит реанимация, на случай осложнений. Самое распространенное у рожениц — кровотечение, когда есть максимум десять минут, чтобы спасти жизнь матери. И проблемы с дыханием у младенца — там счет вообще на секунды. Ни одна акушерка или доула никогда не подпишет документ, который гарантирует безопасность.

«Давайте посмотрим на это уж совсем с формальной стороны. Она должна быть как минимум самозанятой, или индивидуальным предпринимателем, сотрудником какого-то юрлица. Как правило, это частные люди», — сказала управляющий партнер адвокатского бюро по медицинской деятельности Ольга Зиновьева.

Этим и пользуются псевдомедработники и духовные наставники.

«Акушерки и доулы, которые незаконно сопровождают роды тоже об этом молчат. Их сложно привлечь к ответственности в этой ситуации», — сказала клинический перинатальный психолог Елизавета Суханова

При каждой женской консультации есть кабинет психолога, где будущей маме помогут справиться со страхами и принять правильное решение, которое приведет в итоге к счастливому материнству.