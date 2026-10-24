Французский боец ММА Пенго Боссио Ванги погиб в городе Трапп

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 30 0

Клуб назвал погибшего примером для окружающих.

Боец ММА Пенго Боссио Ванги погиб в Трапп

Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

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Французский боец ММА Пенго Боссио Ванги погиб при стрельбе под Парижем

Французский боец смешанных единоборств (ММА) Пенго Боссио Ванги погиб в возрасте 26 лет в результате стрельбы в городе Трапп под Парижем. Об этом 23 октября сообщил его клуб Atch Academy.

«С огромной скорбью и глубоким потрясением семья ATCH Academy узнала о гибели Пенго. Сегодня в городе Трапп он стал жертвой нападения», — говорится в публикации клуба в Instagram*.

В Atch Academy выразили соболезнования семье, близким и друзьям спортсмена. В клубе отметили, что спортсмен был примером для окружающих и пользовался уважением как на тренировках, так и за их пределами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция столкнулась с переломным моментом после террористического нападения в коммуне Трапп (департамент Ивелин) к юго-западу от Парижа, в результате которого погиб один человек и еще четверо получили ранения. Об этом 23 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед журналистами на месте происшествия.

По словам французского лидера, это поворотный момент, поскольку впервые совершен террористический акт, спланированный с целью убийства соотечественников и детей.

*— принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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