В России с 1 марта начали действовать обновленные нормативы ЖКХ

Нововведения будут работать ближайшие несколько лет. На что они направлены?

Метод аналогов при расчете нормативов общедомового потребления коммунальных ресурсов начнут использовать в России с 1 марта. Решение принято правительством.

За основу будут брать данные счетчиков в домах с идентичными конструктивными особенностями, которые расположены в аналогичных климатических зонах. Таким способом специалисты вычислят нормы отведения сточных вод, потребления электричества, горячего и холодного водоснабжения при использовании и содержании общего имущества в доме.

Допускается использовать формулы, которые учитывают мощность подключаемого оборудования, удельные ресурсные расходы и прочие переменные.

Метод будет работать ближайшие шесть лет, то есть до марта 2029 года. Его цель — приближение нормативов к показателям фактического потребления.

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