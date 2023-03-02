Делим на всех: помогает или мешает жильцам новый расчет коммунальных услуг

Корреспондент «Известий» выяснил, какие проблемы возникают у россиян с платежами за общедомовые нужды

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В РФ вводят аналоговый метод расчета — то есть по расходу такого же дома в том же климатическом поясе, но уже опираясь на данные его общедомового прибора учета.