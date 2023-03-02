Делим на всех: помогает или мешает жильцам новый расчет коммунальных услуг

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Корреспондент «Известий» выяснил, какие проблемы возникают у россиян с платежами за общедомовые нужды

Фото, видео: Владимир Андреев / ТАСС; 5-tv.ru

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В РФ вводят аналоговый метод расчета — то есть по расходу такого же дома в том же климатическом поясе, но уже опираясь на данные его общедомового прибора учета.

Новый механизм расчетов коммунальных услуг начал действовать в России. Он касается платежей за общедомовые нужды. К ним относится все, что находится за пределами квартир: свет, тепло, лифты, водопровод. Расходы на это делят между собой все жильцы. Почему кто-то получает платежки с явно завышенными цифрами, а кому-то наоборот удалось их уменьшить, выяснил корреспондент «Известий» Василий Михеев.

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