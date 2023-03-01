Без последствий для здоровья: когда стоит прекратить похудение

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 44

Прекратить похудение следует при снижении иммунитета

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Moxter; 5-tv.ru

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В процессе снижения веса необходимо учитывать несколько важных факторов.

Лишние килограммы негативно сказываются на здоровье, но и неправильный подход к похудению может причинить вред организму. Резкое изменение массы тела может привести к различным нарушениям. Опасным считается похудение со скоростью более одного килограмма в неделю. Из-за этого могут проявиться: утомляемость и снижение работоспособности; повторные простуды и инфекции из-за ослабления иммунитета; снижение пульса; нарушения цикла у женщин.

Резко похудевшим людям сложнее переносить холод и изменение температуры. При наличии таких симптомов рекомендуется повысить калорийность рациона и потреблять больше цельнозерновых продуктов, легкого белка и растительных масел, ведь жесткий отказ от какого-то вида нутриентов лишает организм необходимых для функционирования веществ.

Помимо этого, неправильное похудение может спровоцировать у предрасположенных людей расстройства пищевого поведения. Для безопасного снижения веса следует совмещать рекомендуемую суточную калорийность рациона и умеренные физические нагрузки. Не стоит употреблять меньше необходимого минимума калорий в день. Для женщин он составляет 1200 килокалорий, а для мужчин — 1800.

Рассчитать свою норму калорий можно при помощи специального калькулятора калорий или проконсультировавшись с врачом, который учтет все индивидуальные аспекты и уровень активности пациента.

Ранее 5-tv.ru публиковал пять правил, которые нужно соблюдать, чтобы жить здорово.

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