Какие новые правила дорожного движения начали действовать с 1 марта в России

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 36

Внесены изменения по части процедуры медицинского освидетельствования.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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С 1 марта 2023 году вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения. Как стало известно 5-tv.ru, документ вводит понятие «средство индивидуальной мобильности» (СИМ) и ПДД для них, а также новые правила проезда перекрестков с круговым движением, новый порядок проверки водителей на состояние опьянения.

Изменения также коснутся водителей электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев и моноколес. Документ разрешает передвигаться на них по правому краю проезжей части и тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

По правому краю проезжей части можно двигаться, если дорога предназначена для велосипедов, а скорость автомобилей ограничена 60 км/ч. При движении по тротуару, велосипедным и велопешеходным дорожкам управляющий СИМом должен быть старше 14 лет. Максимальная скорость устройства не должна превышать 25 км/ч, а вес не более 35 килограммов. Пересекать дорогу водители СИМ могут только по пешеходному переходу.

Основаниями для освидетельствования водителей на алкогольное опьянение являются: запах алкоголя изо рта; неустойчивость позы; нарушение речи; резкое изменение окраски кожных покровов лица; несоответствующее обстановке поведение.

Новые правила позволяют провести освидетельствование без присутствия понятых, зафиксировав всю процедуру на видео. Ранее 5-tv.ru писал о том, как в России борются с нарушителями платных парковок.

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