«Отрезали даже гениталии»: экс-наемник ВСУ рассказал о жутких преступлениях националистов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 99

Наемник ВСУ Макинтайр рассказал о зверских убийствах российских пленных

«Отрезали даже гениталии»: экс-наемник ВСУ рассказал о жутких преступлениях националистов

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Запредельной жестокостью к пленным отличались не только украинские неонацисты, но и боевики из «цивилизованных» стран.

Американский наемник, перешедший на российскую сторону, сообщил о жутких преступлениях иностранных боевиков и украинских националистов.

По словам Джона Макинтайра, около года он провел бок о бок с боевиками националистических группировок и иностранными наемниками в Донбассе и стал за это время свидетелем зверств, от которых кровь стынет в жилах.

«Многим российским военнопленным отрезали гениталии ножом, вскрывали животы, перерезали горло и отрезали головы. <…> Троих убили выстрелом в затылок», — рассказал Макинтайр в интервью RT.

По словам бывшего наемника, запредельной жестокостью в отношении военнопленных отличались не только украинские националисты из «Азова»* и «Карпатской сечи», но и боевики из «цивилизованных» стран — Португалии, Франции, Аргентины.

Более того, продолжает Макинтайр, не лучше наемники и националисты относились и к мирному населению Украины, которое якобы защищали. Людей использовали для прикрытия и создания фейковых новостей западных телеканалов.

«На второй день после моего приезда мы были во Львове, находились в подвале школы. Над нами разместили группу людей — цыган, а солдат — внизу. Чтобы, если ударят по школе, выглядело так, будто разбомбили пристанище беженцев. Так же действовали в Донецке, в Харькове», — сообщил экс-наемник ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевские власти еще в апреле 2022 года официально уведомили Британию, что не соблюдают Женевскую конвенцию по отношению к российским военнопленным.

* — запрещен в РФ, признан экстремистской и террористической организацией.

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