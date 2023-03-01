«Что-то пошло не так»: Татьяне Котовой пришлось самой перерезать пуповину во время родов

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Рита Миронова
Рита Миронова 22

Татьяне Котовой пришлось самой перерезать пуповину во время родов

«Что-то пошло не так»: Татьяне Котовой пришлось самой перерезать пуповину во время родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Почему артистка была готова к такому повороту событий? Чью жизнь она спасала?

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова самостоятельно перерезала пуповину во время родов. Правда, не своих, а собачьих. Котова принимала роды у своей собаки Кики. Любимица породы мальтипу родила пять щенков.

Артистка заранее позвонила в ближайшие ветеринарные клиники, чтобы врач смог оперативно приехать в случае начала родов. Выезд ветеринара обещали сделать в течение часа, но что-то пошло не так.

«Как только у Кикуси начались схватки, я сразу связалась с ними. Но что-то пошло не так, врач не приезжала ни в через час, ни через два… Стало понятно, что принимать роды придется самостоятельно», — рассказала артистка порталу dni.ru.

Котова сама перерезала пуповину, к чему была абсолютно готова. Для певицы это не первое пополнение в семье ее питомцев Кики и Степаши, поэтому она смогла применить опыт и знания из прошлого.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Котова показала свою роскошную квартиру в парижском стиле.

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