Кошачий салон красоты: по каким процедурам Волочкова водит своего элитного кота

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Рита Миронова
Рита Миронова 38

Анастасия Волочкова водит своего кота Риччи по салонам красоты

Кошачий салон красоты: по каким процедурам Волочкова водит своего элитного кота

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Домашний питомец обошелся балерине в полмиллиона рублей. А во сколько обходится регулярный уход за пушистым?

Анастасия Волочкова в конце 2021 года приобрела домашнего питомца — кота за полмиллиона рублей, которого назвала Риччи. Любимец балерины, как и она сама, частый гость в салонах красоты.

Как сообщает KP.RU, Волочкова часто водит своего кота на бьюти-процедуры, потому что такому пушистому питомцу породы «золотистая британская шиншилла» регулярно нужны услуги парикмахера.

Кот Риччи живет в двухэтажном доме Волочковой в окружении любимых игрушек и домработницы. Кроме того, у питомца есть личная ветеринарная служба, которая работает круглосуточно, не говоря уже о кошачьих парикмахерах и мастерах маникюра. Недавно Риччи провел в салоне весь день — там его искупали, вычесали, срезали колтуны и даже провели диагностику.

«Он пробыл у этих добрых людей (ветеринаров — Прим. ред.) до сегодняшнего дня и приехал ухоженным и довольным!» — поделилась Волочкова в своих социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкову высмеяли после фото с домашним котом.

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