В России ужесточат контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах

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Госдума РФ приняла закон о проверках газового оборудования в многоквартирных домах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В соответствии с документом в Жилищный кодекс будут внесены поправки.

Государство усиливает контроль за газовым оборудованием в многоэтажках. Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, по которому все техническое обслуживание и ремонт в квартирах, и в парадных домов должна проводить одна специализированная организация.

С ней жилищный кооператив или ТСЖ будут обязаны заключить договор. Такие изменения призваны повысить качество работ и снизить риск аварий и взрывов газа. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября.

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В России ужесточат контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах

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