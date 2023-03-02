«Оставляет жизненная энергия»: диктор Березин о состоянии Светланы Моргуновой

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Диктор Березин рассказал о самочувствии артистки Светланы Моргуновой

«Оставляет жизненная энергия»: диктор Березин о состоянии Светланы Моргуновой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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По мнению Березина, Моргунову сильно подкосила смерть сына Максима.

Народная артистка РФ Светлана Моргунова находится на данный момент в очень «непривычном» для нее состоянии. Об этом в беседе с «МК» рассказал диктор Владимир Березин.

«Она рядом, но уже живет не жизнью тусовки. А жизнью простой бабушки своей внучки», — рассказал Березин.

По его мнению, Моргунову сильно подкосила смерть сына Максима. Он также признался, что уже редко общается с артисткой, но относится к ее состоянию с пониманием, так как с его матерью была схожая ситуация.

«Мы наблюдаем за тем, как ее оставляет привычная жизненная энергия», — заключил он.

Единственный сын Светланы Моргуновой скончался года 19 мая 2020 года, через девять дней после того, как выяснилось, что заразился коронавирусом. Сначала Максим чувствовал себя хорошо, он соблюдал карантин и принимал нужные лекарства. За несколько часов до смерти он созванивался с матерью и говорил, что с ним все в порядке. Внезапная смерть сына стала шоком для Моргуновой.

Затем начали ходить слухи о том, что бывшая звезда телеэкрана не выходит из дома и старается никого не видеть.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Моргунова стала затворницей.

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«Оставляет жизненная энергия»: диктор Березин о состоянии Светланы Моргуновой

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