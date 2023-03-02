Разрубил пополам: минарет мечети рухнул на дом после очередного землетрясения в Турции

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В Турции минарет мечети рухнул на дом после очередного землетрясения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru

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На фоне непрекращающихся подземных толчков жителей Турции продолжают пугать новыми катастрофами.

Новые кадры последствий разрушительного землетрясения пришли сегодня из Турции. В одном из городов минарет мечети рухнул прямо на жилой дом, буквально разрубив его пополам. Там погиб семилетний мальчик.

Жители еще не оправились от шока, а их уже пугают новыми катастрофами. Тот самый голландский предсказатель Фрэнк Хугербитс предупредил, что в ближайшее время Турцию тряханет еще сильнее — магнитудой 8,5 и даже больше.

По его мнению, новый катаклизм затронет Камчатку, Курилы, Японию и Индонезию. Но настоящие сейсмологи называют его диванным экспертом. Понять их можно, свои прогнозы тот выдает на основе положения планет в космосе. Например, сближения Земли, Меркурия и Сатурна. Российские ученые уже заявили, что никаких предпосылок возможной угрозы — не видят.

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