Певица Слава назвала курицами блогеров Боню и Краснову за обвинения в алкоголизме

Певица Слава (Настоящее имя Анастасия Сланевская. — Прим. ред.) назвала курицами блогеров Наталью Краснову и Викторию Боню, которые в эфире своего шоу обсуждали ее пристрастие к спиртному. Посоветовавшись с поклонниками, певица не удержалась и поставила на место коллег по шоу-бизнесу.

«Хочу к вам обратиться! Ответить этим курицам?» — поинтересовалась она у подписчиков в своем блоге.

Виктория Боня в ходе шоу вспомнила, как однажды столкнулась со Славой на мероприятии. По ее словам, певица выпила почти полную бутылку виски в гримерной перед выходом на сцену. После отправилась к своим зрителям, спела и ушла за кулисы — на вид абсолютно трезвая, будто градусы ее не берут, удивилась блогер. Оказавшись в гримерной снова, Слава якобы допила остатки алкогольного напитка. После этого фанаты исполнительницы поспешили показать ей этот эпизод и призвали отреагировать.

«По порядку! Да, я ненормальная и горжусь этим! Я все-таки звезда как-никак (от скромности не умру). У меня сильный характер и сильное, по крайне мере, физическое здоровье. Я могу работать, пить и отдыхать очень много и очень долго», — написала Сланевская.

Слава, судя по всему, нисколько не стыдится замечания Бони. Instagram* / nastya_slava

Надолго на сплетнях о себе певица не останавливается. Сейчас она находится в ожидании одного из главных событий всей жизни. Скоро Слава станет бабушкой — старшая дочь Александра Морозова готовится к рождению первенца. Звездная мама настолько счастлива, что даже выпустила песню, посвященную грядущему событию. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как артистка хочет назвать внука.

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