Лукашенко по итогам визита в Пекин заявил, что развитие страны зависит от силы КНР

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 44

Страны также договорились углублять оборонное сотрудничество и совместно бороться с терроризмом.

Лукашенко по итогам визита в Пекин заявил, что развитие страны зависит от силы КНР

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Развитие белорусской республики зависит от силы Китая. Такое заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине.

«Мы вам желаем успехов. В этом наш прагматизм. Потому что будет сильным Китай — будет сильной, будет развиваться и наша Беларусь», — приводит его слова «БелТА».

Также политик поздравил китайскую сторону «со спокойным, вдумчивым движением вперед». Известно, что страны подписали 27 межправительственных, межведомственных и межрегиональных соглашений, а также порядка восьми коммерческих контрактов в различных областях — промышленной и сельскохозяйственной деятельности.

Также государства договорились об углублении оборонного сотрудничества и совместной борьбе с терроризмом.

Ранее 5-tv.ru писал, о поддержке какой идеи Китая заявил Лукашенко.

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