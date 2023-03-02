Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков неожиданно заговорил о пенсии

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 91

Артист признал, что мысли об уходе со сцены должны были появиться после концерта в «Лужниках».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Музыкант и лидер группы «Руки вверх» во время общения с прессой на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» признался, что уже отчаялся получить эту награду.

«Всегда находились замечательные талантливые коллеги, которые всегда уводили из-под носа приз, ай-яй-яй», — посетовал певец.

Жуков добавил, что в этом году выиграть было действительно тяжело, так как была серьезная конкуренция, в частности, Баста и Филипп Киркоров.

«Все в совокупности произошло и совпало. Человек, который идет к своему концерту всю свою творческую карьеру, все 27 лет, получается, и все-таки собирает „Лужники“… По большому счету, после этого идет на пенсию. Это как собрать „Уэмбли“ или получить „Грэмми“ там, у них. В общем, можно было бы выдохнуть», — внезапно заговорил об уходе со сцены артист.

Но тут же успокоил всех присутствующих, сообщив, что планирует собрать «Лужники» еще раз, а впереди его ждет огромный тур по всей стране.

Однако от знаменитого исполнителя ждут не только новых выступлений. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими просьбами замучали Сергея Жукова его дети.

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