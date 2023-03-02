Эстонские города отказываются от демонстрации подбитого танка Т-72

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Люди понимают, что агрессивная антироссийская политика ничего не даст. Куда смотрит правительство?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Денис Бочаров; 5-tv.ru

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Сразу в двух городах Эстонии неожиданно отказались поддерживать акцию с демонстрацией подбитой российской техники. В Нарве и Раквере заявили, что не будут выставлять у себя танк Т-72, который стоит сейчас на площади Свободы в Таллине.

Установка такого экспоната явно была направлена против нашей страны, но вызвала совершенно не ту реакцию, на которую рассчитывали власти. Жители превратили танк в мемориал и начали приносить к нему цветы.

«Эта акция не вызывает никакого эффекта. Результат получился с точностью до наоборот. Они хотели хайпануть, но эстонцам уже надоело», — подчеркивал кандидат в парламент Эстонии, общественный деятель Айво Петерсон.

Ранее аналогичные эпизоды с танками были в Литве и Германии, где тоже все пошло не по плану. В Берлине горожане завалили машину алыми розами и гвоздиками в память о жертвах боевых действий. Букеты несли даже несмотря на то, что проукраинские радикалы топтали их и выбрасывали. В итоге танк огородили, затем и вовсе под покровом ночи увезли.

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Эстонские города отказываются от демонстрации подбитого танка Т-72

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